Enrico Letta accetta: a lui il bisturi per far guarire il Pd malato (Di venerdì 12 marzo 2021) Enrico Letta ha sciolto la riserva e si candida a guidare il Partito Democratico. Il partito che ha contribuito a fondare, che l'ha tradito dimostrando di non credere nel suo governo, il primo targato PD, avallando la successione con Matteo Renzi nel 2014, il partito a cui nonostante tutto non ha mai smesso di volere bene. Quella di Enrico Letta è autentica passione per la politica e profondo attaccamento ai valori democratici, lo ha dichiarato – più volte – lui stesso, da tempo fuori dalla politica attiva e dall'Italia, impegnato con la formazione universitaria a Parigi dove dirige la prestigiosa Scuola di politica internazionale Science Po. Il PD è attraversato da una crisi drammatica. Una crisi d'identità che ne ha paralizzato la vitalità, la progettualità, le idee. Fatto il PD, bisognava fare i democratici.

lauraboldrini : Grazie a Enrico #Letta per aver scelto di guidare il @pdnetwork in una fase così complicata. Dobbiamo rigenerare i… - you_trend : ?? #BREAKING Enrico #Letta accetta di diventare il nuovo Segretario del #PD - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - ninabecks1 : RT @mariamacina: Secondo un sondaggio commissionato da “Agora’”, Bonaccini viene indicato come il preferito per la carica di segretario Pd,… - EnzaAltieri : RT @maurobiani: Enrico #Letta #PD Una domanda. Oggi su @repubblica -