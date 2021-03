Emily Ratajkowski è diventata mamma: ecco la prima foto con il figlio Sylvester Apollo Bear (Di venerdì 12 marzo 2021) Emily Ratajkowski è diventata mamma. La modella ha postato su Instagram una foto in cui allatta il figlio annunciando che è nato l’8 marzo e si chiama Sylvester Apollo Bear. Il bimbo, racconta, è nato nella “mattinata più surreale, splendida e piena d’amore della mia vita”. La top model aveva annunciato di aspettare un figlio lo scorso ottobre, in un’intervista a Vogue annunciando che non avrebbe rivelato il sesso del bimbo per lasciare a lui la scelta del genere, una volta grande: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’ Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021). La modella ha postato su Instagram unain cui allatta ilannunciando che è nato l’8 marzo e si chiama. Il bimbo, racconta, è nato nella “mattinata più surreale, splendida e piena d’amore della mia vita”. La top model aveva annunciato di aspettare unlo scorso ottobre, in un’intervista a Vogue annunciando che non avrebbe rivelato il sesso del bimbo per lasciare a lui la scelta del genere, una volta grande: “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la lorodomanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’ Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro ...

Corriere : Emily Ratajkowski è diventata mamma: è nato Sylvester Apollo Bear - xAurorw : ma che ne sapete voi delle ore passate per tagliare il video in cui Thom diceva 'Emily Ratajkowski, ti amo' per est… - NapoliGc : Quanti di voi provano invidia per il bimbo di Emily Ratajkowski quando farà la pappa? ? - lucechentra : io amo Emily Ratajkowski, l'ultima foto con suo figlio è meravigliosa ?? - OnlyPopPlease1 : RT @radiodeejay: La modella e attrice ha annunciato con un post su Instagram la nascita del suo primo figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski, la prima foto da mamma è al naturale e alle prese con l'allattamento Emily Ratajkowski è diventata mamma per la prima volta e non potrebbe essere più raggiante e felice. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza tra look premaman super provocanti e selfie in topless ...

Emily Ratajkowski è mamma: la prima foto del figlio su Instagram Ci mancheranno le dolci foto del suo pancione e il racconto in bianco e nero (e super sensuale) della sua gravidanza , ma cit, il meglio deve ancora venire. L'8 marzo Emily Ratajkowski ha partorito e la sua prima foto da mamma è di una dolcezza infinita . Nello scatto insta, la supermodella tiene tra le braccia Sylvester Apollo Bear e non potrebbe essere più ...

Emily Ratajkowski festeggia l'anniversario con foto inedite del suo matrimonio Sky Tg24 Emily Ratajkowski diventa mamma: la prima foto e la dolce dedica | FOTO La bellissima attrice e modella statunitense diventa mamma per la prima volta. Scopriamo insieme la prima foto e il nome del bambino.

La prima foto di Emily Ratajkowski neo mamma è di una dolcezza infinita L'8 marzo Emily Ratajkowski ha partorito e la sua prima foto da mamma è di una dolcezza infinita. Nello scatto insta, la supermodella tiene tra le braccia Sylvester Apollo Bear e non potrebbe essere ...

è diventata mamma per la prima volta e non potrebbe essere più raggiante e felice. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza tra look premaman super provocanti e selfie in topless ...Ci mancheranno le dolci foto del suo pancione e il racconto in bianco e nero (e super sensuale) della sua gravidanza , ma cit, il meglio deve ancora venire. L'8 marzoha partorito e la sua prima foto da mamma è di una dolcezza infinita . Nello scatto insta, la supermodella tiene tra le braccia Sylvester Apollo Bear e non potrebbe essere più ...La bellissima attrice e modella statunitense diventa mamma per la prima volta. Scopriamo insieme la prima foto e il nome del bambino.L'8 marzo Emily Ratajkowski ha partorito e la sua prima foto da mamma è di una dolcezza infinita. Nello scatto insta, la supermodella tiene tra le braccia Sylvester Apollo Bear e non potrebbe essere ...