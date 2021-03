Decisione su Lazio-Torino, l’ultima mossa di Lotito per avere i tre punti (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi dovrebbe esserci la Decisione del giudice sportivo su Lazio-Torino: Lotito vuole i tre punti a tavolino, le mosse del presidente biancoceleste Dovrebbe arrivare oggi la Decisione del giudice sportivo su Lazio-Torino, gara non disputata lo scorso 2 marzo. Mercoledì il club biancoceleste ha presentato la sua memoria difensiva pochi minuti prima della scadenza dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 12 marzo 2021) Oggi dovrebbe esserci ladel giudice sportivo suvuole i trea tavolino, le mosse del presidente biancoceleste Dovrebbe arrivare oggi ladel giudice sportivo su, gara non disputata lo scorso 2 marzo. Mercoledì il club biancoceleste ha presentato la sua memoria difensiva pochi minuti prima della scadenza dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FabrizioSorre12 : Ho tanti amici nel #Lazio e non posso non pensare che vi hanno fregato Peccato che Parisi aveva una coalizione osc… - FrosinoneCity : Il Lazio rischia la zona rossa. La Regione è molto preoccupata per via dell'RT della regione, che è salito a 1,3.… - infoitsalute : Covid, Zingaretti: Se Lazio sarà in zona rossa decisione giusta - sportli26181512 : Caso #Torino, perché la #Lazio chiede il 3-0: Oggi la decisione del Giudice Sportivo: ecco la memoria difensiva che… - giuliog : RT @romatoday: Lazio zona rossa da lunedì: possibile la chiusura delle scuole. Oggi la decisione -