Covid, l'indice Rt sale a 1,16, Iss "Epidemia in espansione" (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Nella settimana dall'1 al 7 marzo 2021 si continua a osservare una importante accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) vs 194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021), dati flusso ISS)". Lo evidenza l'Istituto Superiore di Sanità."Nel periodo 17 febbraio – 02 marzo 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l'Epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento – spiega l'Iss in una nota -. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica (31% vs 26% della scorsa settimana).

