Covid, dopo aver scoperto di essere positivo si toglie la vita (Di venerdì 12 marzo 2021) Dramma in provincia di Frosinone: un 85enne si è suicidato dopo aver appreso di essere positivo al Coronavirus Un 85enne, residente ad Aquino, in provincia di Frosinone, si è suicidato in un rustico all'esterno della propria abitazione in campagna dopo aver appreso, dopo essersi sottoposto a un test antigenico rapido, di essere positivo al Covid a seguito di un contatto con una persona positiva. L'anziano, che non ha lasciato un messaggio con le motivazioni alla base del gesto estremo, aveva una situazione familiare molto complicata visto che accudiva la moglie gravemente malata e per questo bisognosa di cure continue. Quindi, anche alla luce di tale precaria situazione familiare, non è certo che vi ...

