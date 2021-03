Congedo papà 2021 ampliato a 10 giorni, istruzioni per le domande. Circolare Inps (Di venerdì 12 marzo 2021) Circolare Inps n°42 del 11/03/2021. La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 marzo 2021)n°42 del 11/03/. La legge di bilancioha stabilito che le disposizioni relative alobbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel. L'articolo .

Advertising

fordeborah5 : RT @InfoFiscale: Domanda congedo parentale 2021: le istruzioni INPS per i neo papà - orizzontescuola : Congedo papà 2021 ampliato a 10 giorni, istruzioni per le domande. Circolare Inps - Nicolaamico2 : @italiadeidolori Ieri Bergoglio: - statodelsud : Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021 - Pino__Merola : Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo papà Domanda congedo parentale 2021: le istruzioni INPS per i neo papà Tutti i dettagli sul congedo parentale destinato ai papà sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 42 del 2021 . INPS - Circolare numero 42 dell'11 marzo 2021 Proroga e ampliamento ...

Smart working 2021, fino a quando nella pubblica amministrazione Mamma e papà, se vivono nella stessa abitazione del bambino e lavorano entrambi, hanno diritto a ... uno dei due genitori può usufruire del congedo parentale retribuito al 50% . Settore privato, lavoro ...

Congedo paternità sale da 7 a 10 giorni: accordo trovato in Manovra Corriere della Sera Tutti i dettagli sulparentale destinato aisono contenuti nel testo integrale della circolare numero 42 del 2021 . INPS - Circolare numero 42 dell'11 marzo 2021 Proroga e ampliamento ...Mamma e, se vivono nella stessa abitazione del bambino e lavorano entrambi, hanno diritto a ... uno dei due genitori può usufruire delparentale retribuito al 50% . Settore privato, lavoro ...