Cocaina nel locale e nell'armadio: barista in manette, tradito dai controlli anti covid (Di venerdì 12 marzo 2021) Troppo nervoso per non avere nulla da nascondere. Decisamente troppo. Un uomo di 48 anni, un commerciante brianzolo che gestisce un bar a Cusano Milanino, è stato arrestato nei giorni scorsi dai ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 12 marzo 2021) Troppo nervoso per non avere nulla da nascondere. Decisamente troppo. Un uomo di 48 anni, un commerciante brianzolo che gestisce un bar a Cusano Milanino, è stato arrestato nei giorni scorsi dai ...

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Cocaina nel locale e nell'armadio: barista in manette, tradito dai controlli anti covid - RedazioneLaNews : #Milano Milano, spaccio di cocaina nella sala biliardo chiusa per Covid: così il gestore pensava di salvarsi dalla… - dado_janoski : @MayoralTitolare @emmeemme__ La gente si pippa della cocaina rimasta per 10 ore nel culo di un peruviano e poi teme i vaccini - _frapy : @eleonor82793799 @valentnapisano vedi nel parchetto spaccio cocaina - pierspollon_fan : Carolina be like: Nel parchetto spaccio cocaina. -