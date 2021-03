Chiusure Scuole e Zona Rossa | La Richiesta di Zaia | Servono Congedi Parentali e Sostegni

Advertising

borghi_claudio : Comunque ormai sono convinto che la fallacia logica dei lockdown, chiusure e restrizioni è di una semplicità disarm… - ricpuglisi : Ho una curiosità: se 'chiusure mirate delle scuole' consistono nella chiusura di TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E… - PettinaVanni : @matteorenzi ha fatto cadere @GiuseppeConteIT per tre ragioni: il MES, l'insufficienza dei vaccini e le scuole chiu… - jessyesalvatore : @vitalbaa @ardigiorgio @g_boggero @Ruffino_Lorenzo @GiovaQuez @msgelmini E' un modo per il governo di lavarsene le… - ElenaLorenzini9 : E noi dovremmo accettare chiusure, lockdown e restrizioni senza fare un plissé, perché 'le varianti, le scuole, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusure Scuole

Ecco il documento: Vogliamo porre alla sua attenzione alcuni elementi che speriamo contribuiscano alle scelte in merito alle(dellein particolare) in ragione all'andamento dei ...- Sospensione dell'attività in presenza delledi ogni ordine e grado , comprese le... - Restano lepreviste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. - Sono ...in quella “Scuola sicura” (la Nazario Sauro) ci sono state circa 18 classi in quarantena (unità più unità meno), mentre dal giorno della chiusura in poi risulta che di classi in quarantena ce ne sono ...Andranno in rosso sono le due Province autonome di Trento e Bolzano (che era si era già messa in quella zona), la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Lazi ...