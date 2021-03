Canzone Segreta debutta su Rai 1 con Franca Leosini e Carlo Conti (anticipazioni e ospiti) (Di venerdì 12 marzo 2021) Canzone Segreta Se n’è parlato tanto, anche sul palco del Teatro Ariston, e ora l’attesa è giunta al termine: debutta questa sera alle 21.25 su Rai 1 Canzone Segreta, il nuovo show tratto dall’originale francese La Chanson Secrète. Alla conduzione Serena Rossi. Cinque appuntamenti in cui il programma darà spazio alle emozioni, con protagonisti personaggi famosi che si alterneranno nel corso delle puntate. Volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e non solo; alla prima sono attesi Carlo Conti, Cesare Bocci, Franca Leosini, Luca Argentero, Marco Tardelli, Veronica Pivetti e Virginia Raffaele. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, l’ospite si godrà la sorpresa a lui ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 marzo 2021)Se n’è parlato tanto, anche sul palco del Teatro Ariston, e ora l’attesa è giunta al termine:questa sera alle 21.25 su Rai 1, il nuovo show tratto dall’originale francese La Chanson Secrète. Alla conduzione Serena Rossi. Cinque appuntamenti in cui il programma darà spazio alle emozioni, con protagonisti personaggi famosi che si alterneranno nel corso delle puntate. Volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e non solo; alla prima sono attesi, Cesare Bocci,, Luca Argentero, Marco Tardelli, Veronica Pivetti e Virginia Raffaele. Dalla sua poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, l’ospite si godrà la sorpresa a lui ...

