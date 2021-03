Benevento, Inzaghi: Battere la Fiorentina per lo slancio salvezza (Di venerdì 12 marzo 2021) Benevento - Alla vigilia della sfida salvezza contro la Fiorentina , il tecnico del Benevento Pippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: "Sfortunatamente non avremo i due terzini titolari, ma la ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021)- Alla vigilia della sfidacontro la, il tecnico delPippoha parlato in conferenza stampa: "Sfortunatamente non avremo i due terzini titolari, ma la ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caprari vede... viola: con questi numeri #Inzaghi può sognare ** - sportli26181512 : Benevento, #Inzaghi: Battere la Fiorentina per lo slancio salvezza: Il tecnico sannita: 'A luglio nessuno si aspett… - infoitsport : Benevento-Fiorentina, strada in salita per Inzaghi: Prandelli gioca il match salvezza da favorito - infoitsport : LIVE TMW - Benevento, Inzaghi: 'Vincere alimenterebbe il sogno salvezza' - infoitsport : Benevento, Inzaghi: 'Affronteremo la Fiorentina con coraggio' -