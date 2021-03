Amici, Stefano De Martino torna da Maria De Filippi | Colpo grosso Mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) Stefano De Martino dovrebbe tornare ad ‘Amici’, il talent che gli ha dato notorietà. Sarebbe stata Maria De Filippi a richiedere la sua presenza. Come ogni anno, sta per tornare il Serale di Amici. Il programma sarà trasmesso dopo l’ultima messa in onda di ‘C’è posta per te‘, che avrà luogo sabato 13 marzo 2021. Il giorno 20 marzo Maria De Filippi sarà infatti alla conduzione del talent, che prevederà sicuramente nuovissime sorprese. Una tra queste sarebbe la presenza di Stefano De Martino, conosciuto dal grande pubblico proprio per la sua partecipazione allo stesso programma. Stefano De Martino sarà giudice? Nuovissime novità in ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021)Dedovrebbere ad ‘’, il talent che gli ha dato notorietà. Sarebbe stataDea richiedere la sua presenza. Come ogni anno, sta perre il Serale di. Il programma sarà trasmesso dopo l’ultima messa in onda di ‘C’è posta per te‘, che avrà luogo sabato 13 marzo 2021. Il giorno 20 marzoDesarà infatti alla conduzione del talent, che prevederà sicuramente nuovissime sorprese. Una tra queste sarebbe la presenza diDe, conosciuto dal grande pubblico proprio per la sua partecipazione allo stesso programma.Desarà giudice? Nuovissime novità in ...

Advertising

Stefano_Lupus : RT @GeneraleCujkov: Ecco gli amici ucraini dell'Unione Europea.?? - AnnaRit32615676 : @Giulia97196585 Ti assicuro. Perfino ipercosa lo pubblicò. Nel secondo screen prendono in giro PIER per l’attacco d… - Italiaefriends : I&f Arte Cultura Attualità 'Stefano Bollani e Valentina Cenni' Dal 15 marzo, su Rai 3 ore 20.20, ci aspettano nel… - AnnaRit32615676 : RT @AnnaRit32615676: COMUNQUE ESISTONO GLI SCREEN DEL COMMENTO DI STEFANO COLPETTI ALLA DOMANDA SE CONCETTAHHH HA UNO FUORI E LUI ???? INOLTR… - AnnaRit32615676 : COMUNQUE ESISTONO GLI SCREEN DEL COMMENTO DI STEFANO COLPETTI ALLA DOMANDA SE CONCETTAHHH HA UNO FUORI E LUI ???? INO… -