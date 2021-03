Alpine Signatech | appuntamento al 16 marzo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 12 marzo 2021) Non solo Formula 1., il marchio sportivo di casa Renault, sarà impegnato anche nel FIA WEC, in collaborazione con il team. Sui propri profili social la scuderia ha dato agli appassionati l’al 16, cioè martedì prossimo, per la presentazione della A480 e dell’equipaggio che la porterà in pista nel mondiale endurance. Dopo anni in LMP2, la squadra farà il salto di categoria nella Hypercar, adottando però una “vecchia” LMP1. L’obiettivo è quello di fare esperienza, in attesa di un futuro che, magari, potrebbe avere delle simbiosi con il programma Formula 1. Save the date @FIAWEC #cars #Racing #wec #motorsport #A480 #racingcar pic.twitter.com/7DNMXBnpZj—Endurance Team ...