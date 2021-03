Vaccino Johnson & Johnson | oggi approvato da Ema in forma condizionale | via libera al quarto vaccino anti-Covid

(Di giovedì 11 marzo 2021) L’Ema ha deciso: ok al, la cui possibile autorizzazione era prevista per la giornata di. Ilè prodotto da Janssen, divisione farmaceutica di, non prevederebbe necessità di una seconda dose di richiamo e sarebbe già stato confermata la sua efficacia sulle varibrasiliana e sudafricana. Come nel caso di vaccini autorizzati in precedenza, l’Ema ha fornito un’autorizzazionealin persone dai 18 anni d’età: ciò significa che l’ente si ...

L'Agenzia europea del farmaco ha dato la sua autorizzazione alcreato nei laboratori della. La notizia è stata data dalla stessa Ema via Twitter. L'Agenzia ha dichiarato che i dati sul prodotto americano sono solidi e soddisfano i criteri ...E' arrivato l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali () alanti - covid. Che il semaforo verde al siero di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo J&J, fosse in dirittura d'arrivo lo aveva detto Armando Genazzani, rappresentante ...L'EMA ha dato il via libera alla distribuzione del vaccino della Jonshon&Johnson: 27 milioni di dosi saranno destinate all'Italia ...EMA, l’agenzia europea del farmaco ha approvato il vaccino Johnson & Johnson per gli over 18 raccomandandolo per l’utilizzo in Europa, come già era stato anticipato sarebbe avvenuto negli scorsi giorn ...