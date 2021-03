Vaccino covid a parlamentari? Salvini: “Aspetto il mio turno” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Io Aspetto il mio turno, non ho fretta”. Lo ha detto – interpellato dall’Adnkronos – il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la sollecitazione fatta oggi alla Camera da alcuni deputati, nel corso dell’esame sul dl covid, che i parlamentari e gli amministratori locali vengano vaccinati in via prioritaria. “Valutare l’opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione anti covid nel nuovo piano vaccinale”, prevede l’ordine del giorno approvato dalla Camera e presentato dai deputati dem Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli. “I sindaci – segnalano i parlamentari del Pd – hanno già pagato un prezzo altissimo sul fronte dell’emergenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ioil mio, non ho fretta”. Lo ha detto – interpellato dall’Adnkronos – il leader della Lega Matteo, commentando la sollecitazione fatta oggi alla Camera da alcuni deputati, nel corso dell’esame sul dl, che ie gli amministratori locali vengano vaccinati in via prioritaria. “Valutare l’opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione antinel nuovo piano vaccinale”, prevede l’ordine del giorno approvato dalla Camera e presentato dai deputati dem Carmelo Miceli, Andrea Rossi, Francesco Critelli e Gian Mario Fragomeli. “I sindaci – segnalano idel Pd – hanno già pagato un prezzo altissimo sul fronte dell’emergenza ...

Advertising

TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - EmiSilver1 : RT @GiuseppeSottil6: Altro carabiniere morto dopo il vaccino #AstraZeneca. Davide Villa, 50 anni. Una dose appartenente allo stesso lotto… - FraaaGG : Un anno fa hai negato il Covid e la sua pericolosità, hai definito una cantante il Coronavirus della musica italian… -