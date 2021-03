Vaccino AstraZeneca, i NAS sequestrano un lotto con 249.600 dosi nei centri di vaccinazione in tutta Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Dalle prime ore del pomeriggio odierno i Carabinieri dei NAS stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specifico lotto di Vaccino Covid-19 prodotto dall’azienda AstraZeneca, identificato dal n. ABV2856 e conseguente provvedimento dell’AIFA con cui è stata disposta la sospensione della somministrazione delle dosi del medesimo lotto già assegnate alle strutture sanitarie. Le attività dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione ove sono stati consegnati complessivamente 249.600 dosi, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) Dalle prime ore del pomeriggio odierno i Carabinieri dei NAS stanno procedendo, su tutto il territorio nazionale, all’esecuzione di un decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, relativo ad uno specificodiCovid-19 prodotto dall’azienda, identificato dal n. ABV2856 e conseguente provvedimento dell’AIFA con cui è stata disposta la sospensione della somministrazione delledel medesimogià assegnate alle strutture sanitarie. Le attività dei Carabinieri NAS sono in corso di svolgimento presso tutti gli HUB di distribuzione e idiove sono stati consegnati complessivamente 249.600, al fine di porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in ...

