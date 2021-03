Vaccini, l’Aifa vieta un lotto del vaccino Astrazeneca in Italia. Stop anche in altri 6 Paesi Ue dopo trombosi sospette (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia Italiana del farmaco ha vietato l’utilizzo in Italia di un lotto del vaccino Astrazeneca (diverso da quello che ha causato la sospensione in altri 6 Paesi europei) a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio. A renderlo noto è stata la stessa Aifa spiegando che alla luce degli eventi avversi “in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca anti COVID-19, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenziana del farmaco hato l’utilizzo indi undel(diverso da quello che ha causato la sospensione ineuropei) a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio. A renderlo noto è stata la stessa Aifa spiegando che alla luce degli eventi avversi “in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti COVID-19, ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di talesu tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario,in stretto ...

Advertising

ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - francescamir48 : RT @_DAGOSPIA_: L'AIFA VIETA UN LOTTO DI VACCINI ASTRAZENECA PER PRECAUZIONE - IL CASO DI UN DECESSO IN AUSTRIA - KoinStrom : RT @_DAGOSPIA_: L'AIFA VIETA UN LOTTO DI VACCINI ASTRAZENECA PER PRECAUZIONE - IL CASO DI UN DECESSO IN AUSTRIA - juanmjm : RT @_DAGOSPIA_: L'AIFA VIETA UN LOTTO DI VACCINI ASTRAZENECA PER PRECAUZIONE - IL CASO DI UN DECESSO IN AUSTRIA - _DAGOSPIA_ : L'AIFA VIETA UN LOTTO DI VACCINI ASTRAZENECA PER PRECAUZIONE - IL CASO DI UN DECESSO IN AUSTRIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini l’Aifa Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE