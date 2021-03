Vaccini e scuola, perché della ‘trattenuta Brunetta’ c’è da preoccuparsi davvero (Di giovedì 11 marzo 2021) Fra gli effetti collaterali della campagna vaccinale in corso c’è anche la lieve penalizzazione economica, chiamata “trattenuta Brunetta”, che introduce una decurtazione dello stipendio quando il dipendente pubblico è in malattia, vale per i primi 10 giorni. Per i docenti e il personale della scuola si va da 5,47 a 8,58 euro al giorno, a seconda dell’anzianità di servizio e, quindi della retribuzione. Chi ha ottenuto l’appuntamento per la puntura in orario di lavoro deve mettersi in permesso, chi accusa indisposizione o reazione al vaccino deve mettersi in mutua. Facile ironizzare su simili quisquilie in tempi durissimi per larga parte dei lavoratori dipendenti nel settore privato, per non parlare degli autonomi, commercianti in testa: alla fine statali e para hanno mantenuto fin qui la sicurezza dello stipendio e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Fra gli effetti collateralicampagna vaccinale in corso c’è anche la lieve penalizzazione economica, chiamata “trattenuta Brunetta”, che introduce una decurtazione dello stipendio quando il dipendente pubblico è in malattia, vale per i primi 10 giorni. Per i docenti e il personalesi va da 5,47 a 8,58 euro al giorno, a seconda dell’anzianità di servizio e, quindiretribuzione. Chi ha ottenuto l’appuntamento per la puntura in orario di lavoro deve mettersi in permesso, chi accusa indisposizione o reazione al vaccino deve mettersi in mutua. Facile ironizzare su simili quisquilie in tempi durissimi per larga parte dei lavoratori dipendenti nel settore privato, per non parlare degli autonomi, commercianti in testa: alla fine statali e para hanno mantenuto fin qui la sicurezza dello stipendio e una ...

