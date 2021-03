Vaccini, Astrazeneca si difende: “Nessuna prova di rischio embolia e trombosi” (Di venerdì 12 marzo 2021) Sta facendo molto discutere in queste ore il ritiro di un lotto di fiale del vaccino Astrazeneca, dopo alcuni casi sospetti di reazioni avverse che avrebbero portato anche a dei decessi. La multinazionale si difende così attraverso un comunicato ufficiale: “Su oltre dieci milioni di somministrazioni non è emerso alcun dato che provi un aumento del rischio di embolia polmonare o trombosi venosa profonda. Questo vale per qualunque gruppo di età, sesso, lotto e in qualsiasi paese in cui il vaccino Astrazeneca sia stato usato.” “Il numero di questi eventi avversi – si legge ancora nella nota – é significativamente inferiore tra i soggetti vaccinati rispetto alla popolazione generale.” SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Sta facendo molto discutere in queste ore il ritiro di un lotto di fiale del vaccino, dopo alcuni casi sospetti di reazioni avverse che avrebbero portato anche a dei decessi. La multinazionale sicosì attraverso un comunicato ufficiale: “Su oltre dieci milioni di somministrazioni non è emerso alcun dato che provi un aumento deldipolmonare ovenosa profonda. Questo vale per qualunque gruppo di età, sesso, lotto e in qualsiasi paese in cui il vaccinosia stato usato.” “Il numero di questi eventi avversi – si legge ancora nella nota – é significativamente inferiore tra i soggetti vaccinati rispetto alla popolazione generale.” SportFace.

