Ultime Notizie Roma del 11-03-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione Pier Rita per gli over 80 Alcune categorie professionali come personale scolastico e forze dell’ordine 5 categorie definite per l’età di crescente patologie così la bozza giornata del Piano vaccinale con le nuove misure anti covid Sul tavolo delle regioni e poi nel confronto con il governo oggi intanto esame di nuovi dati sul contagio in vista delle nuove 37 misure saranno decise con anticipo rispetto all’entrata in vigore da è difficile che decisioni del Consiglio dei Ministri si applichino già il prossimo fine settimana c’è anche l’ipotesi non arrivino più via dpcm ma con un provvedimento di legge probabili limitazioni in tutta Italia zona rossa per il weekend di Cambiamo argomento ci si aspetta fino a 50 milioni di dosi vaccinali per il ...