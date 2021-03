Totti: “Prima o poi avrei dovuto smettere, ma mi hanno costretto. Volevo prendere io la decisione” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera (che verrà pubblicata integralmente domani mattina). Nelle prime anticipazioni, Totti torna sul suo addio ai giallorossi: “Trigoria è quasi la mia Prima casa. L’addio? Sapevo che Prima o poi avrei dovuto smettere, bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato costretto. Una soluzione si poteva trovare, insieme. avrei voluto smettere in un altro momento. avrei voluto essere io a prendere la decisione”. Su quali siano stati gli episodi sui quali si sia rimproverato negli anni, non sembra avere ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex capitano della Roma, Francesco, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera (che verrà pubblicata integralmente domani mattina). Nelle prime anticipazioni,torna sul suo addio ai giallorossi: “Trigoria è quasi la miacasa. L’addio? Sapevo cheo poi, bisogna essere realisti. A 40 anni è pure difficile arrivare e continuare a giocare al livello giusto. Però nel mio caso sono stato. Una soluzione si poteva trovare, insieme.volutoin un altro momento.voluto essere io ala”. Su quali siano stati gli episodi sui quali si sia rimproverato negli anni, non sembra avere ...

Advertising

AndreaCentos : Per la prima volta in assoluto #Totti torna a parlare del suo tormentato addio al calcio e lascia intendere che il… - GossipItalia3 : Francesco Totti, retroscena sulla prima uscita con Ilari Blasi: «Io ho fatto finta di niente…» #gossipitalianews - zazoomblog : Francesco Totti retroscena sulla prima uscita con Ilari Blasi: «Io ho fatto finta di niente…» - #Francesco #Totti… - _RomamoR : @XIIIr3d Fanno gnegne su Totti ?? Avoja a macinare campi di calcio, prima di arrivare ai livelli di Totti. - dionfame : @sergeeej21 Mmh, mi pare che c'ha pensato un aquilotta per prima a Totti, no? -