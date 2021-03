(Di giovedì 11 marzo 2021) Torino, 11 mar. – (Adnkronos) – “Stellantis rende la Fiat molto più, oggi siamo un gruppo tra i più importanti al mondo, siamo passati dalla zona sopravvivenza a metà classifica con Fca e adesso ciladel campionato e questo da’ la possibilità a tutti che lavorano in Stellantis di avere molte più opportuno per il futuro”. Così il presidente di Stellantis, Johnintervistato a ‘Porta a Porta’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sportli26181512 : John Elkann: 'Per la Juve un decennio straordinario. E ora vuole ringiovanirsi': John Elkann: 'Per la Juve un decen… - GiacomoSgobba : Il diktat di Elkann: «Ora ringiovanire la Juventus» - OmarSarcinella : RT @CalcioFinanza: Il diktat di #Elkann: «Ora ringiovanire la #Juventus» - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Il diktat di #Elkann: «Ora ringiovanire la #Juventus» - TV7Benevento : **Stellantis: Elkann, ‘gruppo forte, ci giochiamo testa campionato’ **... -

Ultime Notizie dalla rete : **Stellantis Elkann

SassariNotizie.com

"Siamo molto fortunati, come generazione: 9 scudetti di fila hanno battuto i 5 di fila che mio nonno mi ricordava - ha detto John, presidente di Exor e, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera per ricordare l'Avvocato Gianni Agnelli nel centenario della sua nascita - . Quanto ottenuto in ...... marchio che ora fa parte di(il cui azionista di maggioranza è Exor , la holding della famiglia Agnelli -). Quanto costa l'eliminazione dalla Champions La Juventus pagherà caro il ...Il presidente di Exor e Stellantis non fa drammi dopo l'uscita dalla Champions League: "Servono degli aggiustamenti" ...“Stellantis rende la Fiat molto più forte. Oggi siamo un gruppo tra i più importanti al mondo. Siamo passati dalla zona sopravvivenza a metà classifica e ora ci giochiamo la testa del campionato“. Lo ...