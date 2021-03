Sindaci dell’Agro a De Luca | creare un hub per le cure monoclonali

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Costituire, presso l’ospedale Umberto I° di Nocera Inferiore o nell’ambito delle strutture che fanno parte dello stesso DEA, un HUB per la somministrazione ai malati degli anticorpianti-Covid 19, secondo il protocollo approvato dall’AIFA, in modo simile a quanto fatto dall’ASL Napoli 3 nell’Ospedale di Boscotrecase. E’ quanto richiesta in un documento congiunto, promosso su iniziativa di Vincenzo Stile, pediatra e Presidente della Commissione Speciale Sanità del Comune di Nocera Inferiore, a firma deiNocerino-Sarnese e della Valle Metelliana, indirizzato al Presidente della Regione Campania Vincenzo Dee al Direttore generale dell’ Asl Salerno, Mario Iervolino. Nella comunicazione sottoscritta oggi 11 Marzo 2021, è stata espressa la comune ...