Serie B VPG, Longeshoreman a -1 dalla vetta. La Supercoppa su Xbox One a Evolute Gaming (Di giovedì 11 marzo 2021) Come nel calcio italiano succede sovente (24 volte su 33 edizioni disputate) è il vincitore dello scudetto a vincere anche la Supercoppa: nel campionato VPG dedicato a Xbox One è Evolute Gaming ad imporsi su Yolown. ?Campioni? Dopo lo scudetto mettono in bacheca anche la Supercoppa Italiana Complimenti agli @Evolute Gaming pic.twitter.com/FTdWPbsmT2 — VPG Italy (@VPG Italy) March 10, 2021 Un match con occasioni da una parte e dall’altra che ha visto Evolute imporsi per 2-0, con una rete per tempo: al 35? è David a segnare, ben imbeccato da The Joker e a tempo abbondantemente scaduto un pasticciaccio degli Yolown consente a Evolute di realizzare la rete del 2-0 con Quality. Sugli sviluppi di una punizione derivante da un fuorigioco, ... Leggi su esports247 (Di giovedì 11 marzo 2021) Come nel calcio italiano succede sovente (24 volte su 33 edizioni disputate) è il vincitore dello scudetto a vincere anche la: nel campionato VPG dedicato aOne èad imporsi su Yolown. ?Campioni? Dopo lo scudetto mettono in bacheca anche laItaliana Complimenti agli @pic.twitter.com/FTdWPbsmT2 — VPG Italy (@VPG Italy) March 10, 2021 Un match con occasioni da una parte e dall’altra che ha vistoimporsi per 2-0, con una rete per tempo: al 35? è David a segnare, ben imbeccato da The Joker e a tempo abbondantemente scaduto un pasticciaccio degli Yolown consente adi realizzare la rete del 2-0 con Quality. Sugli sviluppi di una punizione derivante da un fuorigioco, ...

Advertising

esports247_it : Serie B: @LongshoremanFC si avvicina alla vetta. Su Xbox One Supercoppa @VPG_Italy per @eVolute_Gaming - COSLatinaeSport : RT @COSLatinaeSport: ?? MATCH DAY ?? Buon punticino ?????? ??@VPG_Italy - Serie C???? ?? @Manguste_eSport 1-1 ? ?? @TheAlexGaming7 ?? @Best_M77… - ILOVEPROCLUB1 : RT @COSLatinaeSport: ?? MATCH DAY ?? Buon punticino ?????? ??@VPG_Italy - Serie C???? ?? @Manguste_eSport 1-1 ? ?? @TheAlexGaming7 ?? @Best_M77… - ILOVEPROCLUB1 : RT @Marione97: Ruolo: CDC Ricerca: (Serie di Vpg/Fvpa/Vpl/Poseidon A-C) Ex club più recenti:Mad gunners ed All In Orari di gioco: lun-giov… - IT4_DeLigt : RT @FalconsVPC: ?? Pareggio a reti bianche in @VPG_Italy Serie A ?? @iTaLiaNTiGeRS ? #OurFlameWillAlwaysBeOn ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPG Carrarese eSports fa la voce grossa Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL , Serie C VPG e Serie A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...

Carrarese eSports a quattro dal vertice Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo di Serie C VPG che nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...

Serie B VPG | spettacolo ma reti inviolate tra King Hammers e Dragons Power L3ICESTER in vetta Zazoom Blog Nelle tre competizioni in cui è impegnata (C VPL ,A AFC ) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in ...Nella serata di lunedì 21 dicembre i ragazzi di mister Morabito hanno vinto sia nel torneo diche nella stessa categoria VPL . E' proprio in VPL che gli azzurri virtuali stanno facendo ...