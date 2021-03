Samanta Togni, Platinette senza freni su di lei “Vi dico io cosa c’è dietro la sua presenza in Tv …” (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa settimana Platinette o meglio Mauro Coruzzi che cura la tradizionale rubrica su Di Più Tv sembra aver dedicato uno spazio a Samanta Togni, ovvero la conduttrice de I fatti vostri. Sul numero della rivista, uscito proprio in edicola nella giornata di ieri, sembra aver parlato della conduttrice, nella rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da Platinette“. Ma cosa ha dichiarato Platinette? Mauro Coruzzi, il suo parere personale su Samantha Togni “Samantha ha successo perchè sorride. E’ bella, sempre più brava e il suo sorriso è irresistibile“. E questo quanto dichiarato da Mauro Coruzzi, in un articolo pubblicato sulla rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da Platinette”. Mauro Coruzzi, però, non ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa settimanao meglio Mauro Coruzzi che cura la tradizionale rubrica su Di Più Tv sembra aver dedicato uno spazio a, ovvero la conduttrice de I fatti vostri. Sul numero della rivista, uscito proprio in ela nella giornata di ieri, sembra aver parlato della conduttrice, nella rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da“. Maha dichiarato? Mauro Coruzzi, il suo parere personale su Samantha“Samantha ha successo perchè sorride. E’ bella, sempre più brava e il suo sorriso è irresistibile“. E questo quanto dichiarato da Mauro Coruzzi, in un articolo pubblicato sulla rubrica intitolata “I protagonisti della TV visti da”. Mauro Coruzzi, però, non ...

