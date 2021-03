Roma - Shakhtar 3 - 0 tabellino: sintesi, statistiche e marcatori (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma - La Roma si aggiudica la gara d'andata degli ottavi di Europa League battendo lo Shakhtar Donetsk con il punteggio di 3 - 0. Pellegrini porta in vantaggio i giallorossi nella prima frazione di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021)- Lasi aggiudica la gara d'andata degli ottavi di Europa League battendo loDonetsk con il punteggio di 3 - 0. Pellegrini porta in vantaggio i giallorossi nella prima frazione di ...

Advertising

UEFAcom_it : ???? La Roma travolge lo Shakhtar! Chi è stato il migliore dei Giallorossi? ?? - SkySport : ??'CONTINUARE A VINCERE' ??? ROMA ?? SHAKHTAR ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague… - SimBarg : Ma quindi lo #Shakhtar non era imbattibile? Chiedo per un amico (interista). PS: bravissime #Roma e #Milan #UEL - Cierresette7 : RT @musagete10: La Roma ci ha messo 20 minuti per fare gol allo Shakhtar Donetsk. Ci sono squadre che non ci sono riuscite nemmeno in 180. - sportli26181512 : Fonseca: 'Molto felice di allenare la Roma. Mancini in difficoltà, il battibecco con Pedro...': Dopo la vittoria pe… -