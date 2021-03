**Quirinale: Matteo Zini, lockdown al telefono, nipote in ascolto e in aiuto dei nonni** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Matteo Zini, 15 anni, residente a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, era diventato volontario della Croce rossa da solo pochi mesi, quando è scoppiata la pandemia. Ha subito dimostrato un grande senso di appartenenza all’associazione, mettendosi in prima linea (nei limiti di quanto era permesso ai minori) per alleviare il più possibile le sofferenze degli anziani. Insieme ai suoi amici, infatti, Matteo ha effettuato quasi 2000 chiamate di “monitoraggio telefonico” per far sapere agli anziani del Comune di Bologna che non sarebbero stati abbandonati e per dare loro indicazioni su come comportarsi nelle fasi dell’emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) –, 15 anni, residente a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, era diventato volontario della Croce rossa da solo pochi mesi, quando è scoppiata la pandemia. Ha subito dimostrato un grande senso di appartenenza all’associazione, mettendosi in prima linea (nei limiti di quanto era permesso ai minori) per alleviare il più possibile le sofferenze degli anziani. Insieme ai suoi amici, infatti,ha effettuato quasi 2000 chiamate di “monitoraggio telefonico” per far sapere agli anziani del Comune di Bologna che non sarebbero stati abbandonati e per dare loro indicazioni su come comportarsi nelle fasi dell’emergenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

