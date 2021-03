Pesci (Di giovedì 11 marzo 2021) La cattiva notizia è che la zona cuscinetto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è piena di mine. Chi fa una passeggiata da quelle parti rischia di saltare in aria. La buona notizia è che proprio per questo la zona è diventata una specie... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) La cattiva notizia è che la zona cuscinetto tra la Corea del Nord e la Corea del Sud è piena di mine. Chi fa una passeggiata da quelle parti rischia di saltare in aria. La buona notizia è che proprio per questo la zona è diventata una specie... Leggi

Advertising

diMartedi : #Montanari su #governoDraghi: 'Nonostante sia stato presentato come l'uomo della provvidenza non potrà moltiplicare… - GassmanGassmann : Scoperto con un drone, il misterioso utilizzo che il narvalo fa del suo corno. Lo usa per colpire lateralmente picc… - DuDuDuDaDaDa : Secondo la scienza il sesso orale fa venire il cancro. Il Leone. Il Sagittario. Il Pesci. Il Capricorno ... - cappello_di : I bordelli continuano tutti hanno la ricetta CHIACCHERE DI PALAZZI GREMITI DI BUFFONI PAGATI A CARO PREZZO! - LaStampa : Nasce un parco didattico lungo l’“autostrada” dei pesci che unirà Lago Maggiore e Lago d’Orta -