Pagamenti: per Satispay volume totale +81% nel 2020 (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Nei Pagamenti digitali senza le carte di credito il transato 2020 si attesta a 500 milioni e di questi circa il 60% è passato da Satispay attraverso un numero di Pagamenti pari a 20 milioni, che rappresenta il 67% del numero dei Pagamenti totali del segmento in esame. E' quanto riferisce la società, riportando alcuni dati sulla sua performance nel 2020. Il volume totale dei Pagamenti è infatti cresciuto dell'81% rispetto al 2019, passando da 323 milioni a 585 milioni complessivi transati al 31 dicembre 2020, includendo oltre ai Pagamenti in negozio quelli online e i servizi come ricariche telefoniche, bollettini, pagoPA, Bollo auto e moto, oltre che il P2P, per un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11 mar. (Adnkronos) - Neidigitali senza le carte di credito il transatosi attesta a 500 milioni e di questi circa il 60% è passato daattraverso un numero dipari a 20 milioni, che rappresenta il 67% del numero deitotali del segmento in esame. E' quanto riferisce la società, riportando alcuni dati sulla sua performance nel. Ildeiè infatti cresciuto dell'81% rispetto al 2019, passando da 323 milioni a 585 milioni complessivi transati al 31 dicembre, includendo oltre aiin negozio quelli online e i servizi come ricariche telefoniche, bollettini, pagoPA, Bollo auto e moto, oltre che il P2P, per un ...

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti per Oggi si terrà la prima estrazione della lotteria degli scontrini Parte oggi la lotteria degli scontrini, solo per i pagamenti elettronici. Come richiedere il codice Vai all'approfondimento Saranno estratti dieci codici per altrettanti premi da 100.000 euro l'uno. ...

Pagamento bollo auto: sospeso in questa regione ... ovviamente non è previsto alcun aggravio di costi per ritardato pagamento. L'assessore regionale ... I pagamenti del bollo auto verranno effettuati senza applicare sanzioni e interessi se i versamenti ...

Cessione del credito non fatturato: momento impositivo IVA nelle prestazioni di servizi Le Entrate chiariscono il momento impositivo nella prestazione di servizi nel caso di credito ceduto e non ancora fatturato con cedente e ceduto entrambi in fallimento.

