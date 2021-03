Napoli, si impicca in comunità: “Mamma, perdonami. Ma qui non ci volevo stare” (Di giovedì 11 marzo 2021) Un sedicenne di Boscoreale, in Provincia di Napoli, si è impiccato all’interno della comunità di recupero dove era stato costretto a rimanere dal Tribunale dei Minori. Era stato portato in una comunità di Villa di Briano, in Provincia di Caserta, lo scorso 27 Novembre. A stabilirlo era stato il Tribunale dei Minori, che aveva imposto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 marzo 2021) Un sedicenne di Boscoreale, in Provincia di, si èto all’interno delladi recupero dove era stato costretto a rimanere dal Tribunale dei Minori. Era stato portato in unadi Villa di Briano, in Provincia di Caserta, lo scorso 27 Novembre. A stabilirlo era stato il Tribunale dei Minori, che aveva imposto L'articolo proviene da Leggilo.org.

