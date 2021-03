MotoGP | test Losail 2021 | Vinales vola nella quarta giornata | Alex Marquez frattura al piede

(Di giovedì 11 marzo 2021)di, la quinta complessiva dedicata alle prove in vista della nuova stagione di, a stampare il miglior tempo al termine delle sette ore a disposizione è uno straordinario Maverickche chiude in 1’53?244 e precede Franco Morbidelli (Yamaha Petronas, staccato di meno di un decimo) e il compagno di team Fabioraro, per larghi tratti ina alla classifica tempi. Dunque vero e proprio dominio da parte della Yamaha nel Valentino Rossi ottiene l’ottavo crono die dimostra di dover ancora prendere un po’ di confidenza con la nuova moto. Ottimo anche Pecco Bagnaia, quarto grazie a un ottimo finale in sella alla sua Ducati ufficiale, alle sue spalle a completare ...

Jorge Martin. Un'altra caduta (la terza in cinque giorni), ma anche altri passi in avanti per Jorge Martin. "Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Siamo partiti con la media a ...