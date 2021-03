Minacce sul web da ogni parte d’Italia rivolte a Sergio Mattarella: scattano 10 perquisizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Minacce sul web nei confronti di numerose figure istituzionali, insulti rivolti soprattutto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a seguito delle misure adottate per il contenimento della pandemia. E’ per questo che la Polizia di Stato, dalle prime ore di questa mattinata, con il personale della Polizia Postale e delle D.I.G.O.S. territorialmente competenti, sta effettuando 10 perquisizioni personali, locali e informatiche, delegate dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di altrettanti soggetti residenti in varie località del territorio nazionale per aver avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio, veicolata sul WEB anche attraverso gravi Minacce. Insulti sul web: 10 perquisizioni L’attività di approfondimento investigativo, coordinata dalla predetta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021)sul web nei confronti di numerose figure istituzionali, insulti rivolti soprattutto al Presidente della Repubblicaa seguito delle misure adottate per il contenimento della pandemia. E’ per questo che la Polizia di Stato, dalle prime ore di questa mattinata, con il personale della Polizia Postale e delle D.I.G.O.S. territorialmente competenti, sta effettuando 10personali, locali e informatiche, delegate dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di altrettanti soggetti residenti in varie località del territorio nazionale per aver avuto un ruolo significativo nella campagna d’odio, veicolata sul WEB anche attraverso gravi. Insulti sul web: 10L’attività di approfondimento investigativo, coordinata dalla predetta ...

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà da parte di tutta la città di @Roma al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto… - poliziadistato : #11marzo #PoliziaPostale e #Digos stanno eseguendo, in tutta Italia, 10 perquisizioni agli indagati per minacce su… - GassmanGassmann : Una volta trovati dalla polizia, due di coloro che in rete hanno insultato la Senatrice Segre, alla domanda sul per… - LavaClaudio : RT @poliziadistato: #11marzo #PoliziaPostale e #Digos stanno eseguendo, in tutta Italia, 10 perquisizioni agli indagati per minacce sul we… - fausto_cag : RT @virginiaraggi: Solidarietà da parte di tutta la città di @Roma al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha ricevuto pesan… -