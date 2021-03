Messi-Ronaldo: out agli ottavi. È calato il sipario su un’era? (Di giovedì 11 marzo 2021) Leo Messi pareggia ed esce contro il PSG, CR7 vince ma non evita l’eliminazione. Dopo 15 anni la Champions non avrà nessuno dei due ai quarti Ieri sera è andata in scena la partita tra Paris Saint Germain e Barcellona, per gli ottavi di Champions League. La squadra catalana si augurava di ripetere l’impresa del Camp Nou del 2017, quando rimontò proprio contro i francesi lo svantaggio di 4 gol all’andata. Questa volta a Messi e compagni non è andata nello stesso mondo, e con il risultato di 1-1 fuori casa, il fenomeno del Barça è uscito dalla massima competizione europea già agli ottavi. È significativo come Leo Messi e Cristiano Ronaldo siano continuamente legati. Anche il portoghese infatti è stato eliminato agli ottavi di ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Leopareggia ed esce contro il PSG, CR7 vince ma non evita l’eliminazione. Dopo 15 anni la Champions non avrà nessuno dei due ai quarti Ieri sera è andata in scena la partita tra Paris Saint Germain e Barcellona, per glidi Champions League. La squadra catalana si augurava di ripetere l’impresa del Camp Nou del 2017, quando rimontò proprio contro i francesi lo svantaggio di 4 gol all’andata. Questa volta ae compagni non è andata nello stesso mondo, e con il risultato di 1-1 fuori casa, il fenomeno del Barça è uscito dalla massima competizione europea già. È significativo come Leoe Cristianosiano continuamente legati. Anche il portoghese infatti è stato eliminatodi ...

