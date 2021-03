Massimo Boldi | Il governo di Draghi deve capire cosa ha combinato quello precedente

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 11 marzo 2021) Novella Toloni L'attore auspica una riapertura di teatri e cinema entro l'estate ed elogia il cambio di rotta diper rimettere ordine ai pasticci commessi dall'esecutivo Conte "Se i cinema non riaprono ora riapriranno più avanti. Diamo tempo e fiducia a".è sicuro che ilsaprà compiere quel cambio di passo necessario per superare la crisi, quando i tempi lo consentiranno.che non è stato capace di fare ilesecutivo. Intervistato dall'Adnkronos sulla possibile riapertura di teatri e cinema l'attore, 75 anni, ha auspicato un ritorno alla normalità entro l'estate, positivo sull'operato del nuovoguidato da Mario. Il nuovo dpcm ...