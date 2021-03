Lotteria scontrini: oggi la prima estrazione. Premi e date da tener d’occhio (Di giovedì 11 marzo 2021) Giovedì 11 marzo è una data fatidica per la Lotteria scontrini, ossia quel concorso a Premi fortemente voluto dal Governo Conte bis, e di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa. In estrema sintesi, per ciascun euro di spesa, compiuta con modalità di pagamento elettronico, sono generati altrettanti biglietti virtuali. I dieci corrispettivi estratti sono ricondotti a dieci fortunati acquirenti, tramite il cd. codice Lotteria stampato all’atto dell’emissione e collegato al codice fiscale sin dal momento dell’iscrizione. oggi avremo la prima estrazione mensile della Lotteria: 10 Premi da 100mila euro in palio per 10 fortunati consumatori ed acquirenti. Ma non solo: altrettanti Premi previsti anche per gli ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 marzo 2021) Giovedì 11 marzo è una data fatidica per la, ossia quel concorso afortemente voluto dal Governo Conte bis, e di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa. In estrema sintesi, per ciascun euro di spesa, compiuta con modalità di pagamento elettronico, sono generati altrettanti biglietti virtuali. I dieci corrispettivi estratti sono ricondotti a dieci fortunati acquirenti, tramite il cd. codicestampato all’atto dell’emissione e collegato al codice fiscale sin dal momento dell’iscrizione.avremo lamensile della: 10da 100mila euro in palio per 10 fortunati consumatori ed acquirenti. Ma non solo: altrettantiprevisti anche per gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - MattiaGallo17 : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - MARIOLUIGIPANE1 : Dove si vedono i codici vincenti della lotteria degli scontrini? -