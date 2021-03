LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 25-37, Eurolega basket in DIRETTA: i russi cercano il recupero a metà secondo quarto (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E c’è time out in campo. 34-41 2/2 Punter. Punter penetra bucando mezza difesa moscovita, il fallo è di Hilliard per due liberi. 0/2 Kurbanov. Gran stoppata di Hines su Voigtmann, poi Kurbanov quasi trova il gioco da tre punti, e anche se Shields il fallo lo commette volandogli sulla schiena ci sono “solo” due tiri liberi. 34-39 Virata e appoggio di Shengelia. 32-39 A segno ancora da tre Shengelia. 2’25” all’intervallo. 29-39 Con l’arresto e tiro in allontanamento Sergio Rodriguez! 29-37 Rimbalzo in attacco che va a segno di Shengelia, CSKA sempre più di nuovo in partita. 27-37 Tap in a segno di Voigtmann su tripla sbagliata da James. LeDay è talmente solo che si sorprende egli stesso, sbagliando un facile canestro. 25-37 Replica da tre Shengelia. 22-37 Realizza l’aggiuntivo LeDay. 22-36 HINES ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE c’è time out in campo. 34-41 2/2 Punter. Punter penetra bucando mezza difesa moscovita, il fallo è di Hilliard per due liberi. 0/2 Kurbanov. Gran stoppata di Hines su Voigtmann, poi Kurbanov quasi trova il gioco da tre punti, e anche se Shields il fallo lo commette volandogli sulla schiena ci sono “solo” due tiri liberi. 34-39 Virata e appoggio di Shengelia. 32-39 A segno ancora da tre Shengelia. 2’25” all’intervallo. 29-39 Con l’arresto e tiro in allontanamento Sergio Rodriguez! 29-37 Rimbalzo in attacco che va a segno di Shengelia,sempre più di nuovo in partita. 27-37 Tap in a segno di Voigtmann su tripla sbagliata da James. LeDay è talmente solo che si sorprende egli stesso, sbagliando un facile canestro. 25-37 Replica da tre Shengelia. 22-37 Realizza l’aggiuntivo LeDay. 22-36 HINES ...

