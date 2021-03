L’Ema dà l’ok a Johnson & Johnson. Come funzionerà (e quando arriverà) il primo vaccino monodose (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia europea per i medicinali ha dato il via libera al quarto vaccino anti Covid in Ue che, dalle prossime settimane, potrà essere distribuito e utilizzato. Si tratta dello Janssen, il vaccino monodose sperimentato e prodotto dall’azienda statunitense Johnson&Johnson che lo scorso 17 febbraio aveva presentato a Ema i dati necessari alla valutazione del farmaco candidato. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) oggi ha espresso parere positivo sull’efficacia e la sicurezza del vaccino americano, il primo monodose di cui l’Europa potrà servirsi per tentare di accelerare la campagna di vaccinazione. La fornitura che la Commissione europea si aspetta per i Paesi membri è pari a 200 ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia europea per i medicinali ha dato il via libera al quartoanti Covid in Ue che, dalle prossime settimane, potrà essere distribuito e utilizzato. Si tratta dello Janssen, ilsperimentato e prodotto dall’azienda statunitenseche lo scorso 17 febbraio aveva presentato a Ema i dati necessari alla valutazione del farmaco candidato. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) oggi ha espresso parere positivo sull’efficacia e la sicurezza delamericano, ildi cui l’Europa potrà servirsi per tentare di accelerare la campagna di vaccinazione. La fornitura che la Commissione europea si aspetta per i Paesi membri è pari a 200 ...

Advertising

cataldi_marco : @AntonioBuccieri @battitomilan7 @sputnikvaccine Info garantite da loro? Anche Astrazeneca dava garanzie in tal sen… - cataldi_marco : @sputnikvaccine Perché non aspettare l'autorizzazione del EMA? Una volta avuto l' ok..il problema non non ci sarà. - info_zampa : @GramsciAG si parla dell’Astra Zeneca che ha ricevuto l’OK dell’EMA - AntonellaColoru : RT @FabioMontale: L'Agenzia europea per il farmaco (#EMA) ha appena dato l'ok al #vaccino #Johnson & Johnson - desiana1 : RT @ultimenotizie: Oggi potrebbe arrivare l'ok dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti-covid Johnson&Johnson. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema l’ok Menarini, ok dell’Ema per un nuovo farmaco. È frutto dello shopping negli Usa Corriere della Sera