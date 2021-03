Kate Middleton contro Meghan: questione di gelosia? (Di giovedì 11 marzo 2021) La bomba esplosa dopo l’intervista di Meghan Markle ed Henry ha investito anche Kate Middleton, cosa c’è dietro la rivalità tra le due donne? Kate Middleton (Gettyimages)Una vera e propria bomba, quella esplosa nella Royal Family e che sta facendo parlare tutto il mondo. Mai, probabilmente, la Regina Elisabetta si sarebbe aspettata – soprattutto in periodo storico già di per sé cosi particolare – di far fronte alle accuse di una delle donne appartenenti alla famiglia. Lo scalpore è ormai scoppiato, e sta inevitabilmente travolgendo tutto il Regno Unito. Le accuse sono arrivate da Meghan Markle, la moglie del giovane Henry, duca di Sussex, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth. Un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey e ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021) La bomba esplosa dopo l’intervista diMarkle ed Henry ha investito anche, cosa c’è dietro la rivalità tra le due donne?(Gettyimages)Una vera e propria bomba, quella esplosa nella Royal Family e che sta facendo parlare tutto il mondo. Mai, probabilmente, la Regina Elisabetta si sarebbe aspettata – soprattutto in periodo storico già di per sé cosi particolare – di far fronte alle accuse di una delle donne appartenenti alla famiglia. Lo scalpore è ormai scoppiato, e sta inevitabilmente travolgendo tutto il Regno Unito. Le accuse sono arrivate daMarkle, la moglie del giovane Henry, duca di Sussex, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth. Un’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey e ...

