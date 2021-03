Inter flessibile, così Conte alza e abbassa il pressing – ANALISI TATTICA (Di giovedì 11 marzo 2021) La flessibilità è ora uno dei punti forza per l’Inter che sa alzare o abbassare il pressing a seconda delle caratteristiche dell’avversarioDopo la vittoria contro l’Atalanta, in molti hanno criticato la prestazione dell’Inter, accusando Conte di difensivismo (un qualcosa che spesso succede per Contestare chi vince). Senza dubbio, contro la Dea, i nerazzurri non hanno disputato una prova particolarmente brillante con il pallone. Hanno spesso faticato a guadagnare metri, il pressing di Gasperini ha stroncato la risalita.PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24Tuttavia, come abbiamo scritto qui, la difesa di posizione dell’Inter è stata molto solida e attenta. Seppur bassa e attendista, è riuscita a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) La flessibilità è ora uno dei punti forza per l’che sare ore ila seconda delle caratteristiche dell’avversarioDopo la vittoria contro l’Atalanta, in molti hanno criticato la prestazione dell’, accusandodi difensivismo (un qualcosa che spesso succede perstare chi vince). Senza dubbio, contro la Dea, i nerazzurri non hanno disputato una prova particolarmente brillante con il pallone. Hanno spesso faticato a guadagnare metri, ildi Gasperini ha stroncato la risalita.PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24Tuttavia, come abbiamo scritto qui, la difesa di posizione dell’è stata molto solida e attenta. Seppur bassa e attendista, è riuscita a ...

Inter flessibile, così Conte alza e abbassa il pressing – ANALISI TATTICA Calcio News 24

