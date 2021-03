Il 18 marzo la giornata nazionale delle vittime del Covid, via libera dalla Camera (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 18 marzo diventerà la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19. Dopo l’approvazione di ieri alla Camera, ora la palla passerà al Senato per quella che è a tutti gli effetti un pro-forma dall’esito scontato. “E’ stato approvato dalla Camera, ed è all’esame del Senato, il testo unificato (A.C. 2451 ed abb., S. 1894) recante l’istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-1.” si legge sul sito della Camera dei deputati. “La giornata, fissata al 18 marzo di ogni anno, vene istituita al fine di conservare e di rinnovare la memoria di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il 18diventerà lain memoriadell’epidemia di-19. Dopo l’approvazione di ieri alla, ora la palla passerà al Senato per quella che è a tutti gli effetti un pro-forma dall’esito scontato. “E’ stato approvato, ed è all’esame del Senato, il testo unificato (A.C. 2451 ed abb., S. 1894) recante l’istituzione di unain memoriadell’epidemia di-1.” si legge sul sito delladei deputati. “La, fissata al 18di ogni anno, vene istituita al fine di conservare e di rinnovare la memoria di ...

