Gilles Rocca concorrente de L'Isola dei Famosi. Ecco chi è (Di giovedì 11 marzo 2021) Gilles Rocca fa parte del cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Conosciamo meglio il nuovo naufrago Gilles Rocca fa parte del cast de L'Isola dei Famosi che va in onda da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5. Alla condizione ci sarà per la prima volta Ilary Blasi e, come opinioniste il duo composto da Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Scopriamo qualcosa in più sul nuovo naufrago. Biografia e Carriera Gilles Rocca nasce a Roma nel 1983. Il nome francese è un omaggio al campione di Formula 1, Gilles Villeneuve, scomparso qualche mese prima della sua nascita. Prima del mondo dello spettacolo, Rocca aveva un grande sogno, quello di fare il ...

