Gianni Morandi ustioni mani e gambe, ricoverato in ospedale (Di venerdì 12 marzo 2021) Gianni Morandi, è stato ricoverato al centro grandi ustionati di Cesena. Lo si è appreso in queste ore come riferisce il corriere. Gianni Morandi ricoverato – solonotizie24.it++ notizia in aggiornamento ++ l’incidente Incidente durante il giardinaggio per Gianni Morandi che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna con ustioni alle mani e alle gambe. Il cantante, 76 anni. «Stava bruciando delle sterpaglie quando è scivolato, si è procurato delle ustioni, si è molto spaventato e lo hanno portato subito a Bologna» riferiscono dal suo entourage. Poche ore prima, infatti, Morandi aveva postato sui ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 12 marzo 2021), è statoal centro grandi ustionati di Cesena. Lo si è appreso in queste ore come riferisce il corriere.– solonotizie24.it++ notizia in aggiornamento ++ l’incidente Incidente durante il giardinaggio perche è statod’urgenza all’Maggiore di Bologna conallee alle. Il cantante, 76 anni. «Stava bruciando delle sterpaglie quando è scivolato, si è procurato delle, si è molto spaventato e lo hanno portato subito a Bologna» riferiscono dal suo entourage. Poche ore prima, infatti,aveva postato sui ...

