F1, test Bahrain 2021: la lista dei piloti del venerdì, per la Ferrari Leclerc e Sainz

Tutto pronto finalmente per i primi test stagionali di Formula 1 che andranno in scena in Bahrain, sulla pista di Sakhir che farà da scenario anche per la prima gara del Mondiale 2021. Nella prima giornata di test, in programma venerdì 12 marzo, in pista già tanti piloti titolari. La Ferrari, per esempio, farà scendere in pista di mattina Leclerc e di pomeriggio Sainz, mentre la Red Bull soltanto Verstappen. Ecco la line-up completa. 

Mercedes: Bottas/Hamilton 
Red Bull: Verstappen 
McLaren: Ricciardo/Norris 
Aston Martin: Vettel/Stroll 
Alpine: Ocon 
Ferrari: Leclerc/Sainz 
Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda 
Alfa Romeo: Raikkonen/Giovinazzi 
Haas: Schumacher/Mazepin 
Williams: Nissany

