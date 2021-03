Decimoputzu | Gabriella esce da casa e scompare Il marito | “Mi sono svegliato e non c’era”

(Di giovedì 11 marzo 2021)da. IlMaxia, 48 anni, residente a, è scomparsa nel nulla da dieci giorni. A lanciare l’allarme è stato il, che ha anche presentato denuncia ai carabinieri e fatto partire un tam tam sui social network. “Si è allontanata disabato 27 febbraio, da allora non ho più notizie di lei”. La sua carta di credito rintracciata a Zurigo. “Mia moglie si è allontanata disabato 27 febbraio, da allora non ho più notizie di lei”. A parlare è Luigi Cadelano che nei giorni scorsi ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Decimomannu, in Sardegna, dopo che la moglie,Maxia, 48 anni, ...

... Redazione Sardegna Live Sono giorni di angoscia e ricerche per Luigi Cadelano, il marito della donna discomparsa nel nulla il 27 febbraio. Si chiamaMaxia ed è una casalinga ...in apprensione perMaxia E sono sia ricerche 'istituzionali' da parte delle forze dell'ordine che ricerche affidate alla rete social , dove il consueto ed utile tam tam sulla ...Luigi Cadelano lancia un ennesimo appello, in diretta nazionale. La moglie, Gabriella Maxia, è sparita dal 27 febbraio: "Prende farmaci per stare tranquilla, ma non so se ce li abbia" ...DECIMOPUTZU. “Mia moglie ha preso un aereo da Elmas, poi ha fatto un prelievo a Milano e uno a Zurigo, in Svizzera”. Lo afferma in diretta tv a “Chi l’ha visto” Luigi Cadelano, il marito di Gabriella ...