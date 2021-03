Dazn valuta il digitale terrestre per la Serie A

(Di giovedì 11 marzo 2021)è già al lavoro per garantire l’ottima copertura per le trasmissioni dellaA, aspettando novità dall’assemblea di Lega. La piattaforma, come già spiegato, lavora su due fronti: da un lato il tema del traffico simultaneo, dall’altro la possibilità di avere una sorta di backup. Il core business perresta, ovviamente, lo streaming L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dazn valuta

Calcio e Finanza

Bestinverbuy: Abitare In con obiettivo di 56 - 62 euro (Borsa Italiana ha disposto il ... Sky ha chiesto di verificare che un accordo tra Telecom Italia eGroup sui diritti della Serie A ...Banca Akrosbuy: Azimut con target di 23 euro dopo il completamento dell'acquisizione di ... Telecom Italia con target di 0,47 euro dopo l'estensione dell'accordo conin visdta dell'asta ...Dazn è già al lavoro per garantire l’ottima copertura per le trasmissioni della Serie A, aspettando novità dall’assemblea di Lega. La piattaforma, come già spiegato, lavora su due fronti: da un lato i ...Ancora problemi per l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A. I club a quanto pare sono pronti ad una perizia.