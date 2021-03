Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in netto peggioramento” (Di giovedì 11 marzo 2021) I dati sulla diffusione del coronavirus raccontano anche questa settimana un quadro generale “in peggioramento” in tutto il Paese: al di là delle decisioni del governo su una nuova stretta, attese per venerdì, il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sancirà il passaggio in zona rossa di diverse Regioni, oltre a Basilicata, Campania e Molise. Tra queste quasi sicuramente ci sarà in Piemonte, che ha un indice di contagio (Rt) salito all’1,41. È al limite anche la Lombardia: il Corriere della Sera segnala un’incidenza di 312 casi ogni 100mila abitanti. L’Rt lombardo però sembrerebbe assestarsi intorno a 1,3, leggermente sopra l’1,25, ovvero la soglia che fa scattare il passaggio in fascia rossa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) I dati sulla diffusione del coronavirus raccontano anche questa settimana un quadro generale “in” in tutto il Paese: al di là delle decisioni del governo su una nuova stretta, attese per venerdì, il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sancirà il passaggio indi diverse Regioni, oltre a Basilicata, Campania e Molise. Tra queste quasi sicuramente ci sarà in, che ha un indice di contagio (Rt) salito all’1,41. È al limite anche la: il Corriere della Sera segnala un’incidenza di 312. L’Rt lombardo però sembrerebbe assestarsi intorno a 1,3, leggermente sopra l’1,25, ovvero la soglia che fa scattare il passaggio in fascia. ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - Patty66509580 : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… - fattoquotidiano : Covid, in Piemonte Rt a 1,41: verso zona rossa. In Lombardia 311 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio “scenario in… -