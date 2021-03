Corona deve tornare in carcere. Per protesta si taglia le vene: "Guardate gli atti o mi tolgo la vita" (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Fabrizio Corona deve tornare in galera: la decisione fa infuriare l'ex re dei paparazzi che per protesta si taglia i polsi e si mostra insanguinato Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Il sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, per lui ha chiesto la revoca del "differimento di pena" e, quindi, la detenzione domiciliare in favore del ritorno in carcere. A chiedere la revoca della misura alternativa al carcere è stata il magistrato Marina Corti, giudice che sta seguendo la fase dell'esecuzione della pena. La sua richiesta è arrivata dopo le due diffide comminate a Fabrizio Corona in autunno. In queste ore i giudici hanno deciso per lui il ritorno in carcere e l'ex re dei paparazzi, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Fabrizioin galera: la decisione fa infuriare l'ex re dei paparazzi che persii polsi e si mostra insanguinato Fabriziotorna a far parlare di sé. Il sostituto pg di Milano, Antonio Lamanna, per lui ha chiesto la revoca del "differimento di pena" e, quindi, la detenzione domiciliare in favore del ritorno in. A chiedere la revoca della misura alternativa alè stata il magistrato Marina Corti, giudice che sta seguendo la fase dell'esecuzione della pena. La sua richiesta è arrivata dopo le due diffide comminate a Fabrizioin autunno. In queste ore i giudici hanno deciso per lui il ritorno ine l'ex re dei paparazzi, ...

Advertising

fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - ElisaDospina : RT @rtl1025: ?? Fabrizio #Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Milano. Come ha spiegato il suo legale, l'ex agente f… - Marilenapas : RT @fanpage: Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - CtzMaurizio : RT @fanpage: Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - _MrWolf_ : RT @rtl1025: ?? Fabrizio #Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Milano. Come ha spiegato il suo legale, l'ex agente f… -