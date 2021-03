Chi è Tom Felton: vita, Harry Potter, carriera e curiosità su Draco Malfoy (Di giovedì 11 marzo 2021) Tom Felton è diventato famoso su scala globale all’età di 14 anni grazie al ruolo di Draco Malfoy nella famosissima serie cinematografica di Harry Potter. Non è stata la sua prima apparizione sul grande schermo e dopo la saga del maghetto ha avuto una carriera molto proficua, sia come attore che come musicista. Chi è Tom Felton: la sua biografia Thomas Andrew Felton è nato a Espom, in Inghilterra, nel 1987. Grazie ad un’attrice amica di famiglia inizia a recitare molto presto, all’età di 10 anni in I rubacchiotti. È il più piccolo di 3 fratelli e da piccolo inizia a praticare diversi sport, appassionandosi all’attività fisica. La pesca, in particolar modo, lo appassiona al punto di considerare di laurearsi in gestione delle risorse della pesca, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Tomè diventato famoso su scala globale all’età di 14 anni grazie al ruolo dinella famosissima serie cinematografica di. Non è stata la sua prima apparizione sul grande schermo e dopo la saga del maghetto ha avuto unamolto proficua, sia come attore che come musicista. Chi è Tom: la sua biografia Thomas Andrewè nato a Espom, in Inghilterra, nel 1987. Grazie ad un’attrice amica di famiglia inizia a recitare molto presto, all’età di 10 anni in I rubacchiotti. È il più piccolo di 3 fratelli e da piccolo inizia a praticare diversi sport, appassionandosi all’attività fisica. La pesca, in particolar modo, lo appassiona al punto di considerare di laurearsi in gestione delle risorse della pesca, ...

Chi è Tom Felton: vita, Harry Potter, carriera e curiosità su Draco Malfoy Thesocialpost.it

