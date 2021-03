Chi è Riccardo Marenghi, l’ex fidanzato di Enzo Miccio (Di giovedì 11 marzo 2021) Riccardo Marenghi è conosciuto dal grande pubblico per essere stato il compagno di Enzo Miccio. Di Riccardo Marenghi si conosce poco tranne il fatto che abbia 53 anni. E’ stato proprio Enzo Miccio a presentare il proprio compagno. Il personaggio tv e wedding panner ha raccontato quanto il suo compagno sia stato una presenza costante nella sua vita per parecchi anni. Con lui condivideva diverse passioni e tra queste anche il lavoro anche se Enzo si occupava della parte creativa mentre Riccardo di quella amministrativa. Miccio si descrive come una persona complicata ed esigente, mentre di Barenghi dice che è una persona che ha sempre il sorriso pronto e che riesce a farlo staccare completamente da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)è conosciuto dal grande pubblico per essere stato il compagno di. Disi conosce poco tranne il fatto che abbia 53 anni. E’ stato proprioa presentare il proprio compagno. Il personaggio tv e wedding panner ha raccontato quanto il suo compagno sia stato una presenza costante nella sua vita per parecchi anni. Con lui condivideva diverse passioni e tra queste anche il lavoro anche sesi occupava della parte creativa mentredi quella amministrativa.si descrive come una persona complicata ed esigente, mentre di Barenghi dice che è una persona che ha sempre il sorriso pronto e che riesce a farlo staccare completamente da ...

Advertising

Enzo_Miccio : Zarrillo con la tinta della Montalcini, Riccardo Fogli che saltella sul palco e uno che canta una canzone di Paolo… - riccardo_71 : @Giuseppe5813 @robyeyli C'è chi muore di fame e chi morendo di fame passa all'azione. I primi vanno al camposanto, i secondi in galera. - Murzilli_Miche : @RobHeart16 @hassan_riccardo @Davide19663174 Chi mi dimostra che quelli sono tuoi? - RobHeart16 : @Murzilli_Miche @hassan_riccardo @Davide19663174 Allora? Chi è in no-vax adesso, eh? - RobHeart16 : @hassan_riccardo @Murzilli_Miche @Davide19663174 --> per cui, ritengo che fare notizia su soglie raggiunte come una… -