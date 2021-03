Calendario Test F1 Bahrain 2021: orari, tv, programma, streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza dei Test pre-stagionali F1 2021. Quest’anno le sessioni saranno solamente tre (da domani fino a domenica 12 marzo) e si svolgeranno sul tracciato di Sakhir in Bahrain dove, giova ricordarlo, si correranno anche i primi due Gran Premi della stagione. Questi Test invernali saranno l’occasione ideale per vedere finalmente le nuove vetture in azione. La Mercedes metterà in pista la sua temutissima W12 con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre la Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez e la Ferrari, che vedrà l’esordio di Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc, cercheranno di avvicinarsi ai dominatori delle ultime annate. La tre-giorni di Test ci permetterà anche di vedere i primi passi di Sebastian Vettel nella sua nuova avventura con il team Aston Martin ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Siamo ufficialmente ai nastri di partenza deipre-stagionali F1. Quest’anno le sessioni saranno solamente tre (da domani fino a domenica 12 marzo) e si svolgeranno sul tracciato di Sakhir indove, giova ricordarlo, si correranno anche i primi due Gran Premi della stagione. Questiinvernali saranno l’occasione ideale per vedere finalmente le nuove vetture in azione. La Mercedes metterà in pista la sua temutissima W12 con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, mentre la Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez e la Ferrari, che vedrà l’esordio di Carlos Sainz al fianco di Charles Leclerc, cercheranno di avvicinarsi ai dominatori delle ultime annate. La tre-giorni dici permetterà anche di vedere i primi passi di Sebastian Vettel nella sua nuova avventura con il team Aston Martin ...

