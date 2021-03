Calcio | E League | 3-0 allo Shakhtar e la Roma ipoteca i quarti 2

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – In avvio di ripresa losembra un po’ più arrembante, ci prova Tete che rientra sul sinistro e calcia, Pau Lopez devia in angolo. Al 6? laconcede spazio alla ripartenza dello, ancora Tete pericoloso che da destra prova a incunearsi in area di rigore, ancora un tiro questa volta a deviare è Mancini. Al 16? esce Pedro, entra El Shaarawy e il ‘faraone’ è subito pericoloso, ben servito da Pellegrini all’interno dell’area di rigore, non impatta con forza il pne e para Trubin. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - SkySport : ?? SUPER GOL DI LEO MESSI ? Mancino imprendibile dell'argentino ??? GLI HL ?? - SkySport : ?? JUVENTUS-PORTO 3-2 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? rig. #Oliveira (19') ? #Chiesa (48') ? #Chiesa… - SkySport : ??? KANE TRASCINA IL TOTTENHAM ?? Tutti i risultati dell'andata degli ottavi di Europa League ??… - fanpage : Quarti di Europa League ad un passo per i giallorossi #RomaShakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio League

Roma batte Shakhtar Donetsk 3 - 0 nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa, giocata all'Olimpico....Celticche vede protagoniste anche le due franchigie italiane della Benetton Treviso e delle Zebre di Parma; il 28 per cento della premiership in Inghilterra, e freme per investire nel. ...54 Roma-Shakhtar Donetsk (calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valevole per l’andata degli ottavi di finale in Europa League. Contro la sua ex squadra, Fonseca deve fare a meno di Veretout e Zaniol ...Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - La Roma ipoteca il passaggio ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi battono 3-0 all'Olimpico lo Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di finale grazie ai ...